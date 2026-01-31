

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Giusto per dirvi come funziona un normale sabato mattina di fine gennaio. Oggi il Corriere della Sera scrive che io vedo regolarmente Roberto Vannacci in un circolo canottieri di Roma. E allora devo smentire ovviamente perché una roba del genere va oltre il ridicolo". Lo scrive Matteo Renzi sui social.

"Finita qui? Macchè! Nel frattempo dagli Stati Uniti il mondo Maga rilancia la notizia che insieme a Obama e all’azienda Leonardo io avrei truccato le elezioni 2020 negli Stati Uniti contro Trump. Vi rendete conto? È incredibile come siamo circondati da FakeNews. E chi vuole farti male mette in circolo notizie assurde che però alcuni media rilanciano su commissione. Ecco perché serve una stampa libera. Ed ecco perché serve educare i cittadini, specie più giovani, al senso critico".

