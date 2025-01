Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Gravi le dichiarazioni di Matteo Renzi che oggi dal palco della sua festa di compleanno nel suo ormai quotidiano attacco a Giorgia Meloni stila liste di proscrizione di giornalisti. Addirittura parla, o sarebbe meglio dire vaneggia, di ‘pezzi della comunicazione o della stampa’ al fianco di Giorgia Meloni. Probabilmente pensa in questo modo di riabilitarsi agli occhi della sinistra. Quello che colpisce, però, è il silenzio dell’Ordine dei giornalisti che, come al solito, è pronto a mobilitarsi soltanto quando gli attacchi arrivano da esponenti non della sinistra. Chissà, infatti, cosa sarebbe accaduto se queste stesse frasi le avesse dette Giorgia Meloni”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini, responsabile nazionale del programma.