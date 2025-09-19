Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Dal 3 al 5 ottobre si svolgerà a Firenze la Leopolda 13. Una tre giorni di dialogo, di proposte, di dibattito. Protagonisti saranno le centinaia di giovani, provenienti da tutta Italia, della scuola di formazione 'Meritare l'Europa'. L'inizio dei lavori è fissato per venerdì 3 ottobre alle ore 18, presso la Stazione Leopolda a Firenze. Chiusura domenica 5 ottobre all'ora di pranzo". Si legge in una nota di Iv.
Iv: dal 3 al 5 ottobre 'Leopolda 13' a Firenze
19 settembre, 2025 • 10:53
