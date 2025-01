Roma, 17 gen (Adnkronos) - "Gli insulti rivolti in queste ore contro Maria Elena Boschi sui social network di Fratelli d’Italia sono insopportabili e insieme incredibili”. Lo dice Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva al Senato.

“E’ gravissimo che sul profilo ufficiale di un partito di governo possa scatenarsi una ridda sessista contro una deputata dell’opposizione che ha come sola colpa quella di aver svolto con la solita serietà il proprio lavoro. Ci chiediamo se la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non abbia qualcosa da dire a proposito dell’episodio. A Maria Elena Boschi va tutta la nostra solidarietà”, conclude Borghi.