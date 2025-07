Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Il fine vita lo stanno trattando al Senato" ed è una materia di cui "si sta trattando in maniera concreta. Mentre non c'è una trattazione di questo tipo sullo Ius Scholae, vedo un percorso complicato per questa seconda legge". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, alla Cerimonia del Ventaglio in corso a Montecitorio. "Per fare una legge serve una maggioranza" e sullo Ius Scholae, rispetto al fine vita, "ci sono più problemi all'interno della maggioranza".