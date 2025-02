Madrid, 3 feb. (Adnkronos) - Un giudice di Lanzarote ha convalidato la custodia cautelare senza cauzione per il presunto autore dell'aggressione a Salvatore Sinagra, 30enne di Favignana in coma da giorni dopo essere stato picchiato selvaggiamente fuori da un locale dell'isola spagnola. Lo ha riferito l'Alta Corte di giustizia delle isole Canarie (Tsjc). Il sospetto, un giovane di 25 anni, è stato fermato sabato scorso, una settimana dopo l'aggressione a Sinagra.

Sinagra si trova in fin di vita in un ospedale a Las Palmas, alle Isole Canarie.