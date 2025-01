Tunisi, 17 gen. (Adnkronos) - "Sono molto orgoglioso di poter affermare che mi sono rafforzato in questo colloquio nel convincimento che cresceranno e continueranno nella stessa comune direzione i rapporti di amicizia tra i nostri popoli. E non solo di amicizia, ma anche rapporti economici, la lotta contro i trafficanti di uomini, la possibilità di far crescere il Piano Mattei". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al termine dell'incontro a Tunisi con il Presidente della Repubblica di Tunisia, Kais Saied.

"Ho voluto rappresentare al Presidente della Tunisia -ha detto ancora la seconda carica dello Stato- l'amicizia del popolo italiano, il saluto dei senatori della Repubblica italiana. Ho ringraziato per l'accoglienza che spero di poter ricambiare a Roma quando sarà possibile".