Roma, 18 dic (Adnkronos) - L'aula della Camera ha votato all'unanimità, 243 sì e nessun no, il Disegno di legge di ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri.
Italia-Svizzera: sì unanime della Camera ad accordo su lavoratori frontalieri
18 dicembre, 2025 • 13:23
