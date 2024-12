Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Re Felipe VI e la Regina Letizia di Spagna saranno ricevuti domani a Palazzo Madama dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, in occasione della visita di Stato in Italia. L'appuntamento è alle ore 14.50, prima della cerimonia innanzi alle Camere riunite. Lo rende noto Palazzo Madama.

Nell'occasione i Reali di Spagna presenzieranno al ricollocamento del fregio mediceo del XVII secolo raffigurante il corteo trionfale di Carlo V dopo la sua incoronazione a imperatore del Sacro Romano Impero da parte di Papa Clemente VII, nel 1530 a Bologna. Il fregio è stato restaurato di recente e torna a Palazzo Madama dopo 270 anni, per essere collocato nella Sala che ospita anche i ritratti di Margherita d'Austria (detta "la Madama", figlia di Carlo V), del fratello di Margherita, Filippo II, e del figlio Alessandro Farnese, nato proprio a Palazzo Madama.