

Lubiana, 10 set. (Adnkronos) - "In passato ci sono stati sempre incidenti e probabilmente anche in futuro ce ne saranno, però ce ne sono sempre meno e sono sempre più coloro che lavorano lungo il percorso di una buona convivenza e di amicizia tra i Paesi e credo che questo stiamo dimostrando entrambi noi Presidenti". Lo ha affermato la presidente della Repubblica slovena, Natasa Pirc Musar, nella conferenza stampa al termine dell'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

