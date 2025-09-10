

Lubiana, 10 set. (Adnkronos) - L'incontro di domani a Capodistria con la comunità italiana "mi consentirà di valorizzare quell'impianto di tutele che la Slovenia, così come fa l'Italia nel suo territorio, hanno saputo costruire a favore delle rispettive minoranze. Un sistema che costituisce espressione della maturità democratica dei nostri due Paesi ed è anche un esempio nella vita dell'Unione europea e della comunità internazionale. Un tema che Pirc Musar ed io abbiamo a cuore, perchè sia sempre destinatario di attenzione da parte delle Istituzioni di entrambi i Paesi". Lo ha affermato a Lubiana il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella conferenza stampa al termine dell'incontro con l'omologa slovena Natasa Pirc Musar.

"Forse è bene ricordare, particolarmente ad alcuni Paesi dell'Unione che hanno problemi simili ancora aperti, che nell'Unione l'8 per cento di cittadini appartiene a minoranza nazionale, che circa il 10 per cento dei cittadini dell'Unione parla una lingua regionale o minoritaria -ha sottolineato il Capo dello Stato- e quindi è un tema importante nella vita dell'Unione e quello che fanno Slovenia e Italia rappresenta non dico un'avanguardia (vi sono anche altri esempi positivi, encomiabili nell'Unione), ma rappresenta uno degli esempi su come si procede nella strada della collaborazione e della reciproca amicizia".

