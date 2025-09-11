

Capodistria, 11 set. (Adnkronos) - "I cittadini di queste terre hanno saputo con pazienza ricostruire quei legami di amicizia, di solidarietà, di fiducia reciproca che i funesti eventi del secondo conflitto mondiale, degli anni che li hanno preceduti e seguiti immediatamente avevano drammaticamente ferito". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo con l'omologa slovena, Natasa Pirc Musar, alla seduta solenne del Consiglio comunale di Capodistria.

