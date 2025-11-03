

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Ho intenzione di visitare Doha prima della fine dell'anno per rafforzare ulteriormente il dialogo strategico tra i nostri paesi ed esplorare nuove strade per approfondire la nostra cooperazione in settori di reciproco interesse". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un'intervista al giornale qatarino Peninsula, aggiungendo che "lo scorso settembre abbiamo firmato un accordo di cooperazione in materia di sicurezza per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dando seguito alla proficua collaborazione già instaurata durante la Coppa del Mondo Fifa 2022 tenutasi a Doha. Siamo lieti di poter contare sul supporto del Qatar in vista di questo importante evento".

Descrivendo il Qatar come un "partner fondamentale per l’Italia" anche dal punto di vista economico e commerciale, il ministro degli Esteri italiano ha affermato che ciò è dimostrato dall’andamento molto positivo degli scambi commerciali negli ultimi sette anni. “Nei primi due trimestri del 2025, l’interscambio commerciale con il Qatar ha raggiunto i 3 miliardi di euro, in crescita del +21% rispetto allo stesso periodo del 2024. La firma a Roma, nell’ottobre 2024, di un Memorandum d’intesa per la promozione degli investimenti rappresenta un’opportunità per avviare nuove discussioni congiunte volte a rafforzare settori che entrambi consideriamo prioritari".

Tajani ha sottolineato che una solida cooperazione bilaterale è particolarmente importante in settori chiave come l'energia, la difesa, le infrastrutture e i trasporti. "Siamo pronti ad ampliare la nostra cooperazione in nuove aree, contribuendo al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi della Qatar National Vision 2030, che offre promettenti opportunità per nuove partnership, anche in settori innovativi come la transizione digitale".

