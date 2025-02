Podgorica, 18 feb.(Adnkronos) - "Abbiamo grande collaborazione sul piano della lotta alla criminalità organizzata: un impegno per il futuro dei nostri giovani, per la democrazia autentica, per la correttezza della vita dei nostri Paesi, in omaggio dei tanti martiri che hanno combattuto la criminalità organizzata, cadendone vittime, lasciando un patrimonio non abbandonato, anzi coltivato e sviluppato, di impegno per la legalità". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro con l'omologo del Montenegro, Jakov Milatović. Quest'ultimo ha ricordato che "i magistrati Falcone e Borsellino sono simboli non solo in Italia, ogni cittadino montenegrino sa chi erano".

Il Presidente montenegrino ha anche citato "alcune nostre persone che hanno lottato e dato la vita nella lotta contro la mafia e come i magistrati italiani hanno sacrificato la propria vita qui in Montenegro. Proprio a queste persone voglio riconoscere tutti i meriti e cito Giovanni Falcone quando ha detto che la mafia non è invincibile, è un fattore umano e come tutti gli aspetti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Il Montenegro è partito con forza nella lotta contro la mafia e deve vincere in questa lotta affinchè possa sussistere come Stato".