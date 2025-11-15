

Berlino, 15 nov. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno premiato a Berlino i vincitori del 'Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania', giunto quest’anno alla sua terza edizione. Istituito nel 2020 ad opera degli stessi Mattarella e Steinmeier, il riconoscimento è volto a premiare gemellaggi e progetti tra Comuni in Germania e Italia soprattutto nei settori Cultura, Giovani e Impegno civico, Innovazione e Coesione sociale. Dopo l’edizione del 2021, svoltasi nella capitale tedesca, e del 2023, tenutasi a Siracusa, quest’anno i Premi sono stati consegnati nuovamente a Berlino, a Palazzo Bellevue, residenza ufficiale del Presidente Federale di Germania.

I riconoscimenti sono andati per la categoria Comuni di grandi dimensioni (almeno uno con più di 40.000 abitanti) a Bologna-Münster (Nord Reno-Vestfalia), Pistoia– Zittau (Sassonia). Per la categoria Comuni minori (fino a 40.000 abitanti) a Gubbio (Umbria)–Wertheim (Baden-Württemberg); Greve in Chianti (Toscana)–Veitshöchheim (Baviera); Formigine (Emilia-Romagna)– Verden (Bassa Sassonia); Gualdo Tadino (Umbria)–Schwandorf (Baviera).

Al termine della premiazione si è svolto un evento collaterale dal titolo '70 anni di presenza italiana in Germania', per ricordare il 70/mo anniversario dell''Accordo sul reclutamento e il collocamento dei lavoratori italiani nella Repubblica Federale di Germania', che Steinmeier ha definito "rivoluzionario", ricordando "che ha plasmato la vita e le storie familiari di centinaia di migliaia di persone che sono arrivate in Germania dall'Italia per lavorare e vivere". "Il ruolo che hanno svolto -ha ricordato Mattarella- è stato, al di là del proprio lavoro, di unione e integrazione crescente tra Germania e Italia, con il loro impegno e con quello dei loro discendenti". Nell'occasione si è esibito anche il cantautore Vinicio Capossela, discendente di emigrati italiani.

