Berlino, 16 nov. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme all'omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier, è giunto al Bundestag, dove interverrà alla cerimonia della 'Giornata del lutto nazionale', a 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale. Ad aprire la commemorazione l'esecuzione, da parte dell coro femminile della cattedrale di San Pietro di Brema , sotto la direzione di Markus Kaiser e accompagnato dalla Bremen Baroque Orchestra, della cantata sacra 'Tilge, Höchster, meine Sünden', basata sul Salmo 51 di Johann Sebastian Bach, un arrangiamento dello 'Stabat Mater' del compositore italiano Giovanni Battista Pergolesi.
Italia-Germania: Mattarella a Bundestag per Giornata del lutto
16 novembre, 2025 • 13:22
