

Berlino, 15 nov. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è a colloquio a palazzo Bellevue, a Berlino, con l'omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier. Successivamente, alle 16, i due Capi di Stato interverranno alla consegna del 'Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania'.

Giunto alla terza edizione, il riconoscimento, già conferito nel 2021 e nel 2023, è stato istituito da Mattarella e Steinmeier nel settembre 2020 all'indomani dell'emergenza Covid, per rendere omaggio alla cooperazione italo-tedesca a livello municipale e promuovere iniziative di gemellaggio e progetti orientati al futuro. In particolare il Premio punta a valorizzare collaborazioni tra Comuni in Italia e Germania soprattutto nei settori 'Giovani e dialogo intergenerazionale', 'Impegno civico', 'Europa e cultura della memoria', 'Sostenibilità e coesione sociale'. L'iniziativa, finanziata paritariamente dai due ministeri degli Esteri, ha una dotazione complessiva di 200.000 euro, con premi fino a 50.000 per progetto.

Domani invece Mattarella parlerà al Bundestag in occasione della Giornata di Lutto nazionale, dopo aver reso omaggio, insieme a Steinmeier, al Memoriale centrale della Repubblica federale di Germania per le Vittime della guerra e della tirannia, a 80 anni dalla conclusione del Secondo conflitto mondiale. Il Giorno di Lutto Nazionale fu introdotto nel 1919 come giorno di commemorazione per i caduti della Prima guerra mondiale. La prima cerimonia ufficiale ebbe luogo nel 1922 al Reichstag di Berlino. Nella Repubblica Federale di Germania, fu reintrodotto nel 1952 come giorno di "lutto nazionale", che include anche la commemorazione delle vittime civili della guerra. Quest'anno, per la prima volta, saranno ricordate esplicitamente le persone perseguitate e uccise durante il nazismo a causa del loro genere o della loro identità sessuale. Saranno inoltre inclusi gli agenti di polizia che hanno perso la vita nell'adempimento del loro dovere.

