Roma, 3 gen. (Adnkronos) - Con il premier britannico Keir Starmer va "molto bene, siamo in sintonia su molti dossier. Penso, ad esempio, al governo dei flussi migratori e al contrasto all'immigrazione illegale di massa, perché è un fenomeno che interessa tutto il continente europeo, anche al di fuori dei confini Ue". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista a '7', il settimanale del Corriere della Sera.

"Con Starmer siamo d'accordo che bisogna intensificare la lotta ai trafficanti, lavorare ad una maggiore cooperazione tra le nostre forze di polizia, rafforzare l'impegno sui rimpatri volontari assistiti e non aver timore di esplorare anche soluzioni innovative, come quella che l'Italia ha avviato con il protocollo con l'Albania per processare in territorio extra-Ue, ma sotto giurisdizione italiana ed europea, le richieste di asilo".