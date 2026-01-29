

Dubai, 29 gen. (Adnkronos) - "Complimenti per i successi registrati, che sono costanti, frequenti. Certamente questa attività riceverà un impulso ulteriore dall'aumento della collaborazione tra gli Emirati e l'Unione europea. L'Italia è stata il Paese che di più ha proposto, insistito, premuto perché si giungesse alla collaborazione organizzata in maniera sistemica tra Unione ed Emirati e questo per noi è un risultato anche di successo politico, ma è una cornice più ampia che ulteriormente agevola il lavoro che voi svolgete". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando i rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano a Dubai, ultima tappa della Visita di Stato negli Emirati arabi uniti.

"Il raddoppio degli scambi commerciali -ha affermato ancora il Capo dello Stato- è un dato numerico, ma quello reale è la vostra presenza, l'integrazione che c'è di forme collaborative tra operatori italiani e operatori emiratini e la fiducia nei confronti della nostra presenza, delle nostre imprese, delle nostre aziende, della collaborazione con queste. Tra poco con lo sceicco di Dubai, Vicepresidente e Primo ministro, certamente affronteremo, come abbiamo affrontato ieri con il Presidente degli Emirati, lo stato di eccellenza della nostra relazione sotto ogni profilo. Questo è un Paese il cui dinamismo è diventato non soltanto proverbiale, ma vorrei dire esemplare per la velocità e per la capacità di visione che alcuni anni fa ha condotto a questa condizione di avanzamento su frontiere anche particolarmente sviluppate e innovative".

Mattarella ha quindi messo in risalto l'"attività economica e finanziaria che qui a Dubai è particolarmente intensa" con "la vostra presenza nelle varie forme di grandi gruppi industriali, di piccole e medie imprese, con la spiccata capacità di relazioni internazionali, di collaborazioni con altri Paesi. Tutte accomunate -aziende, grandi gruppi, aziende piccole e medie- dalla qualità della produzione e quindi dall'affidabilità dell'interlocuzione economica con gli operatori emiratini e con il Governo emiratino. Questo è il vero elemento importante che rende preziosa la collaborazione per entrambi i Paesi e per quanto riguarda Italia è molto importante quello che sviluppate. Questo spiega perché aumenti costantemente la presenza di italiani che vengono a vivere qui negli Emirati".

