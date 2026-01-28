

Abu Dhabi, 28 gen. (Adnkronos) - "Venendo qui avete accettato una sfida, quella di affrontare una crescita, un'affermazione professionale in un ambiente nuovo e diverso. Questa sfida ha avuto successo ampio ed è un patrimonio che consente al nostro Paese di contare su una realtà vissuta giorno per giorno di amicizia, che quindi consente davvero di accrescere i rapporti collaborativi con questo importante Paese". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando ad Abu Dhabi, nel corso della Visita di Stato negli Emirati arabi uniti, una rappresentanza della comunità italiana impegnata nel mondo accademico e scientifico.

"Vi sono molti di voi -ha ricordato ancora il Capo dello Stato- impegnati nelle università, in varie discipline, su vari versanti, altri nelle attività di carattere economico, altre in attività avanzate tecnologicamente sui piani più moderni e più di prospettive future. Sono tutte dimensioni che sono per voi un successo. Per l'Italia un grande atout, un grande sostegno e sono anche un contributo al dialogo internazionale e quindi alla pace, alla collaborazione internazionale e sono un contributo al progresso che riguarda e coinvolge tutti quanti senza confini".



