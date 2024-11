Pechino, 8 nov. (Adnkronos) - "Sono lietissimo di essere nuovamente qui in Cina per riaffermare la nostra amicizia, la nostra volontà di collaborazione crescente. Questa nostra collaborazione si inquadra nel partenariato strategico globale: venti anni sono una data importante ed è stato importante definire con la presidente del Consiglio Meloni il piano triennale di azione e spero che questo possa comportare la convocazione veloce degli organi previsti per approfondire sempre più la nostra collaborazione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'incontro a Pechino, insieme alle rispettive delegazioni, con il Presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping, nel secondo giorno della sua Visita di Stato in Cina.

"Le sono molto riconoscente Presidente, per questa accoglienza così amichevole e così calorosa, amicizia e calore -ha assicurato il Capo dello Stato- ricambiati da parte nostra, e le sono grato nel riconfermare la grande considerazione e amicizia nei suoi confronti e la fiducia nella collaborazione con la Cina che l'Italia nutre".

L'espressione della volontà di proseguire il rapporto tra i due Paesi basato sul partenariato strategico, dopo la decisione dell'Italia di abbandonare il memorandum sulla Nuova via della seta.