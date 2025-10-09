

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "E' facile per noi italiani trovare subito sintonia con i brasiliani e avvicinare i nostri popoli, avvicinare le nostre aziende alle opportunità brasiliane, offrire alle aziende brasiliane opportunità in Italia e rafforzare i legami culturali, sociali e anche semplicemente turistici. Tutte le aziende italiane che operano in Brasile aspirano ad avere la possibilità di aumentare, incrementare i loro rapporti così come noi siamo e io personalmente sono pronto, se ce ne sarà bisogno, ad aiutare le imprese brasiliane ad aumentare, a far crescere i propri rapporti in Italia". Lo ha detto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa incontrando a Brasilia il Presidente del Congresso Nazionale brasiliano e del Senato Federale, Davi Alcolumbre.

