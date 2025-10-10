

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Questa sera, alle ore 19 brasiliane, allo Stadio Maracanã di Rio de Janeiro si terrà la partita del cuore 'Brasil vs. Italia 1982-1994 – Trofeo Enel'. Un appuntamento di sport e solidarietà che celebra il legame profondo tra Italia e Brasile, uniti non solo da una storia di amicizia, ma anche da una passione senza confini per il calcio". Lo scrive su Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa, che oggi ha incontrato a Palazzo Laranjeiras il governatore dello Stato di Rio de Janeiro Claudio Castro.

