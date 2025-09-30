

Baku, 30 set. (Adnkronos) - "Sono felice di essere nuovamente a Baku, ricordando la visita di sette anni fa, in cui insieme abbiamo dato una forte spinta per il Tap -e le sono ancora riconoscente per quello- e la sua visita graditissima a Roma, i diversi incontri che abbiamo avuto sempre all'insegna della collaborazione e dell'amicizia. Come lei ha detto siamo dando realmente e pienamente corpo al partenariato strategico tra i nostri Paesi". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro con il presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, e le rispettive delegazioni.

"Una collaborazione crescente, sempre più ampia, articolata in vari ambiti. È significativo domani, e le sono grato per l'invito che mi ha fatto, essere presenti insieme per l'inaugurazione del campus dell'università azero-italiana, perché questo raffigura -ha proseguito il Capo dello Stato- un partenariato non limitato ad interessi economici, all'importantissimo versante energetico e industriale, ma anche alla cultura, all'istruzione, alla vita dei nostri giovani. Questo è un punto che dimostra la saldezza delle nostra collaborazione. E sono lietissimo per questo e sono grato per l'invito".

"Questo -ha concluso Mattarella- ci consente di progettare ulteriori tappe, ulteriori traguardi della nostra collaborazione e anche per contribuire a intensificare la collaborazione tra Azerbaigian e Unione europea sotto il profilo energetico, innanzi tutto, ma in generale sotto il profilo della collaborazione tra il suo Paese e l'Unione europea".

