Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Il contributo dei parlamenti è cruciale per garantire processi decisionali basati sulla trasparenza, la partecipazione e la responsabilità". Così, la vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo a Ginevra, in rappresentanza del Parlamento italiano, alla VI Conferenza Mondiale dei Presidenti di Parlamento.

"Il rafforzamento del ruolo delle donne e dei giovani nei parlamenti, la protezione delle persone vulnerabili e la regolamentazione delle trasformazioni digitali, rappresentano priorità della nostra azione legislativa. Nel 2022 il Parlamento italiano ha modificato la Costituzione, inserendo tra i principi fondamentali il riferimento all’interesse delle generazioni future. Ciò dimostra una chiara volontà di mettere al centro del nostro operato i giovani e il loro avvenire. L’obiettivo è quello di adottare politiche meglio informate e scelte più consapevoli per i cittadini, per costruire un futuro migliore e rafforzare la fiducia nelle nostre istituzioni democratiche”.