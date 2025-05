Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Ci riempiono la testa e le tv di propaganda su fantomatici record del governo. Poi i numeri dicono che hanno totalmente dimenticato i cittadini in fila fra liste d’attesa degli ospedali, travolti dal carovita e con stipendi troppo bassi. Per l’Istat crolla del 10% il potere d’acquisto degli italiani, 1 su 4 è a rischio povertà, al Sud si sfiora il 40%. Oggi al Senato la maggioranza ci ha impedito di riportare il salario minimo in Aula. Meloni ha altre priorità: aumenta gli stipendi solo ai ministri, protegge le banche e riempie di miliardi l’industria delle armi". Lo scrive Giuseppe Conte sui social.