

Tel Aviv, 15 gen. (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 4,2 della scala Richter è stato registrato nel Mar Morto e nel Negev meridionale. Lo ha reso noto il Centro sismologico europeo-mediterraneo. Secondo quanto riportato, l'epicentro del terremoto è stato localizzato nei pressi di Dimona. Il servizio di emergenza Magen David Adom afferma di non aver ricevuto segnalazioni di feriti.

