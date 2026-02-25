

Nuova Delhi, 25 feb. (Adnkronos) - "Le nostre nazioni condividono un partenariato strategico solido e multiforme". Lo ha detto il primo ministro indiano Narendra Modi prima di partire per Israele per una visita di due giorni volta ad approfondire i legami con un partner chiave nel commercio e nella difesa, suscitando critiche in patria. Modi ha annunciato che incontrerà il suo omologo Benjamin Netanyahu e che parlerà alla Knesset. "I nostri legami si sono notevolmente rafforzati negli ultimi anni".



