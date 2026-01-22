

Tel Aviv, 22 gen. (Adnkronos) - "La richiesta di grazia deve essere sottoposta a diversi pareri legali presso il ministero della Giustizia. Il processo ha un impatto negativo sul Paese, è necessario trovare soluzioni. Agisco in conformità con le leggi dello Stato". Lo ha detto ai media il presidente israeliano Isaac Herzog parlando della richiesta di grazia del primo ministro Benjamin Netanyahu. Riguardo alla richiesta ricevuta in merito dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Herzog si è limitato a dichiarare: "Rispetto profondamente il presidente Trump".



