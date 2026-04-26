

Tel Aviv, 26 apr. (Adnkronos) - Il presidente israeliano Isaac Herzog non intende pronunciarsi a breve sulla richiesta di grazia del premier Benjamin Netanyahu e cercherà di avviare una mediazione. Il giornale israeliano Haaretz riferisce di quella che viene letta come una conferma dopo le notizie del New York Times che, citando due funzionari israeliani, ha scritto che Herzog non intendere concedere a breve la grazia a Netanyahu e cercherà prima di avviare un processo di mediazione per arrivare a un patteggiamento.

Secondo le fonti del giornale, Herzog ritiene ci siano molte opzioni e che il ruolo principale della presidenza sia di sostenere l'unità del Paese. Così, dopo le notizie, riporta Haaretz, in una dichiarazione Herzog ha fatto sapere di considerare un accordo tra le parti come una "soluzione adeguata e corretta".

