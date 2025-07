Tel Aviv, 24 lug. (Adnkronos/Afp) - Una donna sospettata di "cospirazione per commettere un atto terroristico" con l'intento di uccidere il primo ministro Benjamin Netanyahu è stata incriminata dalla Procura israeliana. Lo ha reso noto il ministero della Giustizia. "La Procura di Stato ha presentato un'incriminazione contro una residente di Tel Aviv per tentata cospirazione per commettere un atto terroristico (omicidio aggravato)", si legge nella dichiarazione, specificando che la sospettata intendeva "uccidere il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu".

La sospettata, il cui nome non è stato autorizzato alla pubblicazione, è una donna "impegnata nella mobilitazione" contro il governo e, sapendo di avere una malattia incurabile, voleva "sacrificarsi per salvare lo Stato di Israele", secondo la dichiarazione. L'accusa ha chiesto al tribunale di tenere la sospettata agli arresti domiciliari a causa della sua "pericolosità". È stata arrestata dopo che un attivista politico che aveva contattato e con il quale aveva condiviso i suoi piani ha contattato un avvocato, che a sua volta ha allertato i servizi di sicurezza. L'avvocato della sospettata, Giora Zylberstein, intervistata sul canale privato Channel 12, ha dichiarato che la sua cliente "non aveva alcuna intenzione di uccidere Netanyahu".