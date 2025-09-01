

Tel Aviv, 1 set. (Adnkronos) - Il ministro della Sicurezza Nazionale, Itamar Ben Gvir, ha approvato l'aggiunta di cinque città e municipalità all'elenco delle comunità idonee al porto d'armi privato, tra cui Kiryat Gat, Kiryat Malachi, Gan Yavne, il Consiglio Regionale di Megiddo e Tel Mond. Ciò significa che circa 100.000 cittadini in più potranno portare armi da fuoco private. Lo rendono noto i media israeliani.

