

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "La battaglia contro l’islamizzazione è e sarà la sfida dei prossimi decenni, e solo noi della Lega la affrontiamo con coraggio, senza arretrare sui nostri valori. Le cronache riportano ogni giorno episodi gravissimi di ragazze e donne musulmane minacciate, picchiate o peggio perché vogliono vivere all’Occidentale o rifiutano il velo islamico". Così l’eurodeputata Silvia Sardone, durante l’evento 'Europa: le nostre radici. La nostra civiltà. Come difenderci dal radicalismo islamico' promosso da ‘Patrioti per l’Europa’.

"Riteniamo che il velo sia uno strumento di oppressione - prosegue - e per questo abbiamo avanzato la proposta di vietarlo nei luoghi pubblici, a partire dalle scuole: una scelta di buonsenso e libertà, a tutela dei diritti delle donne e della vera integrazione. Allo stesso tempo consideriamo fondamentale fermare l’islamizzazione crescente nelle scuole, dove si moltiplicano iniziative fuori luogo come la chiusura degli istituti per il Ramadan o le gite scolastiche nelle moschee. Non è così che si favorisce l’integrazione, anche perché si finisce per calpestare i nostri valori".

"Sempre più spesso assistiamo, infatti, a episodi di censura della nostra cultura per non urtare i ‘nuovi arrivati’. Per questo riteniamo essenziale diffondere messaggi di libertà e orgoglio per la nostra identità, nonostante le minacce, anche di morte, che riceviamo quasi quotidianamente. E con l’Osservatorio sull’islamizzazione, diamo seguito alle nostre denunce e segnalazioni, con l’obiettivo di offrire al Governo strumenti utili per contrastare un fenomeno sempre più preoccupante", conclude.

