

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "La legge contro il separatismo islamico rappresenta un passo necessario per proteggere l’identità italiana, la sicurezza dei cittadini e la libertà delle donne. Non si tratta di limitare la libertà religiosa, ma di impedire che essa venga strumentalizzata per giustificare pratiche incompatibili con i principi della nostra Costituzione e della nostra società. La norma introduce strumenti concreti per impedire il radicamento di pratiche fondamentaliste e di finanziamenti opachi che possono minacciare la sicurezza e la coesione sociale". Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami, nel corso della conferenza stampa 'Stop al fondamentalismo islamico: una legge contro il separatismo' a Montecitorio.

"Trasparenza nei fondi destinati ai luoghi di culto, divieto di indumenti che impediscono il riconoscimento del volto, pene più severe per matrimoni forzati e certificati di verginità: sono misure di civiltà e di rispetto per la dignità delle persone. L'obiettivo di Fratelli d’Italia da sempre è quello di difendere la nostra identità, la libertà delle donne e la sicurezza dei cittadini, contrastando con fermezza ogni forma di estremismo e ogni tentativo di creare società parallele sul territorio italiano", conclude.

