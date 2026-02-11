

Washington, 11 feb. (Adnkronos) - Tre funzionari statunitensi hanno dichiarato al Wall Street Journal che il Pentagono ha dato istruzioni a un altro gruppo d'attacco di portaerei di prepararsi per lo spiegamento in Medio Oriente, nel contesto dei preparativi per una possibile azione militare contro l'Iran.

Un primo gruppo d'attacco di portaerei guidato dalla USS Abraham Lincoln è arrivata nella regione alla fine di gennaio. Secondo il rapporto, mentre proseguono i negoziati, l'amministrazione Trump sta cercando di aumentare la pressione su Teheran.

