

Washington, 19 feb.(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricevuto informazioni sulle sue opzioni militari qualora decidesse di colpire l'Iran, tutte mirate a massimizzare i danni al regime degli ayatollah e ai suoi alleati. Lo hanno riferito al Wall Street Journal funzionari statunitensi, secondo cui le opzioni militari statunitensi per un'operazione della durata di settimane includono una campagna per uccidere decine di leader politici e militari iraniani nel tentativo di rovesciare il governo. Un'altra opzione allo studio è una campagna aerea più limitata che colpisca basi nucleari e missilistiche.

