

Washington, 18 feb. (Adnkronos) - Il regime degli ayatollah "teme che il divario tra ciò che Washington è disposta ad accettare e ciò che Teheran è disposta a dare sia incolmabile". Lo ha dichiarato una fonte iraniana al Wall Street Journal, mentre si infittiscono le notizie che parlano della possibilità di un attacco americano in Iran.

