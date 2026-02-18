Washington, 18 feb. (Adnkronos) - Il regime degli ayatollah "teme che il divario tra ciò che Washington è disposta ad accettare e ciò che Teheran è disposta a dare sia incolmabile". Lo ha dichiarato una fonte iraniana al Wall Street Journal, mentre si infittiscono le notizie che parlano della possibilità di un attacco americano in Iran.
Iran: Wsj, 'regime degli ayatollah teme che divario con Usa sia incolmabile'
18 febbraio, 2026 • 18:13
