

Washington, 19 feb. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti stanno inviando un numero massiccio di caccia a reazione e aerei di supporto in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, si tratta della più grande potenza aerea nella regione dall'invasione dell'Iraq del 2003. Gli Usa sono pronti ad agire contro l'Iran, ma il presidente Trump non ha ancora deciso se ordinare attacchi e se, qualora decidesse di farlo, l'obiettivo sarebbe quello di fermare il programma nucleare iraniano, annientare la sua forza missilistica o cercare di rovesciare il regime .

Negli ultimi giorni, gli Stati Uniti hanno continuato a spostare i loro modernissimi caccia F-35 e F-22 verso il Medio Oriente, secondo i dati di tracciamento dei voli e un funzionario statunitense. Una seconda portaerei carica di caccia d'attacco e da guerra elettronica è in arrivo. Sono in arrivo anche velivoli di comando e controllo. E nelle ultime settimane sono state dispiegate nella regione difese aeree essenziali.

La potenza di fuoco darà agli Stati Uniti la possibilità di condurre una guerra aerea prolungata contro l'Iran della durata di settimane, invece di un singolo attacco, come avvenuto con il "Midnight Hammer" che gli Stati Uniti hanno condotto a giugno contro tre siti nucleari iraniani , hanno affermato funzionari statunitensi.

