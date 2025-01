Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Con un sentiment positivo record del 95% gli italiani stanno salutando sui social la liberazione di Cecilia Sala, detenuta in Iran dal 19 dicembre. È quanto emerge da un instant report realizzato in esclusiva per Adnkronos da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, attraverso Human, la propria piattaforma di web e social listening sviluppata con algoritmo a base semantica italiana. L’emozione più ricorrente è la gioia (75%).

In particolare la notizia del rilascio, dopo settimane di angoscia e incertezze, è stata accolta come un grande successo diplomatico del governo italiano. Gli utenti sui social media esprimono un sentimento di gratitudine verso il governo, in particolare verso il presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l'impegno dimostrato in questo caso difficile, ma anche verso il corpo diplomatico e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il ritorno di Cecilia Sala rappresenta un momento di gioia collettiva per un'Italia che si è unita a sostegno della liberazione della giornalista.

Nel 5% di sentiment negativo emergono alcuni segnali di polemica, con critiche sull'operato di una parte dell'opposizione, che si interroga sulle condizioni della liberazione.