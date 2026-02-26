

Washington, 26 feb.(Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno prove che l'Iran sta tentando di realizzare un'arma nucleare. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, intervenendo a un evento alla Casa Bianca. "L'Iran non può avere un'arma nucleare - ha affermato -. Se cercasse di costruirne una, ci creerebbe problemi. In effetti, abbiamo visto prove che hanno cercato di fare esattamente questo", ha detto Vance, riecheggiando le affermazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il suo discorso sullo stato dell'Unione di martedì.

