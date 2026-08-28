

Washington, 28 ago. (Adnkronos) - Lo Stretto di Hormuz "è aperto". Lo ha ribadito ad Axios il presidente americano Donald Trump. "La risposta iraniana è molto debole. Non vogliono che torniamo a colpirli. E' questo il punto fondamentale. Il resto non conta", ha aggiunto Trump.

Nella notte il comandante del Centcom, Brad Cooper, ha affermato che "le rotte marittime riconosciute a livello internazionale nello Stretto sono libere dalle mine navali iraniane", definendo il risultato "un traguardo importante". Secondo funzionari americani citati da Axios, ogni notte transitano attraverso Hormuz tra le 20 e le 30 petroliere, circa la metà rispetto ai livelli precedenti alla guerra. Un funzionario Usa ha inoltre riferito che nell'ultimo mese l'Iran ha colpito circa il 2% delle navi transitate nello Stretto, pur continuando a tentare attacchi che nella maggior parte dei casi non vanno a segno.

