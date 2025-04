Washington, 28 apr. (Adnkronos) - "Avremo qualcosa, senza dover iniziare a sganciare bombe dappertutto". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti sull'Air Force One, spiegando di esser fiducioso che il team tecnico americano raggiungerà un accordo con l'Iran in merito all'arricchimento nucleare.

"Per quanto riguarda la situazione con l'Iran, penso che stiamo andando molto bene", ha affermato Trump. "Penso che si raggiungerà un accordo. Accadrà molto presto. Voglio porre fine alla situazione con l'Iran, se possibile".