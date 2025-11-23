

Teheran, 23 nov. (Adnkronos) - Il ministero dell'intelligence iraniano ha affermato che ci sono stati tentativi da parte di Paesi stranieri, tra cui Stati Uniti e Israele, di colpire la Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, e destabilizzare la Repubblica Islamica. Lo ha riferito l'agenzia di stampa nazionale Isna. "Coloro che agiscono in questa direzione, consapevolmente o inconsapevolmente, sono agenti infiltrati del nemico", ha detto il ministro dell'Intelligence Esmail Khatib, riferendosi direttamente a Israele e agli Stati Uniti.



