

Teheran, 17 feb. (Adnkronos) - "La revoca completa delle sanzioni è parte integrante di qualsiasi processo diplomatico e la presenza di esperti economici e tecnici nel ciclo di colloqui ne è un segno". Lo hanno sottolineato fonti iraniane a Tasnim, dopo che l'agenzia di stampa aveva riferito che "Teheran ha accettato di entrare nel processo negoziale dopo aver ricevuto il messaggio che l'argomento sarebbe stato solo la questione nucleare".

