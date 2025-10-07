

Teheran, 7 ott. (Adnkronos/Afp) - L'Iran ha respinto gli avvertimenti di Benjamin Netanyahu sul suo programma missilistico, definendoli inventati, dopo che il primo ministro israeliano aveva affermato che la repubblica islamica stava sviluppando razzi in grado di raggiungere le città degli Stati Uniti. In un'intervista al podcaster statunitense Ben Shapiro, ieri Netanyahu aveva dichiarato: "L'Iran sta sviluppando missili balistici intercontinentali con una gittata di 8.000 chilometri". "Cosa significa? Se aggiungono altri 3.000 chilometri, hanno nel mirino... New York City, Washington, Boston, Miami, Mar-a-Lago", aveva aggiunto, riferendosi alla residenza in Florida del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha condannato su X le affermazioni di Netanyahu, affermando che "Israele sta cercando di dipingere le capacità difensive dell'Iran come una minaccia immaginaria".



