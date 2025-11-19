

Teheran, 19 nov. (Adnkronos) - L'Iran ha dissequestrato la petroliera battente bandiera delle Isole Marshall con tutti i 21 membri dell'equipaggio a bordo. Lo hanno reso noto i responsabili della nave. L'equipaggio "sta bene ed è di buon umore", ha dichiarato la Columbia Shipmanagement, con sede a Cipro. "Abbiamo informato le famiglie e la nave è ora libera di riprendere le normali operazioni", ha aggiunto la società.

La petroliera che trasportava un carico petrolchimico diretto a Singapore è stata sequestrata venerdì nelle acque del Golfo dalle Guardie Rivoluzionarie, ha confermato l'Iran. Un funzionario della difesa statunitense, che ha parlato in condizione di anonimato per discutere di questioni di intelligence, ha affermato che la nave, la Talara, stava viaggiando da Ajman, negli Emirati Arabi Uniti, verso Singapore quando le forze iraniane l'hanno intercettata.

