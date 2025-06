Teheran, 13 giu. (Adnkronos) - La maggior parte dei danni alla centrale nucleare di Natanz sono stati procurati in superficie. Lo ha detto Behrouz Kamalvandi, portavoce dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran, aggiungendo che, pur non stimando danni, "le capacità di arricchimento di Natanz sono sotterranee".