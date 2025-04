Teheran, 10 apr. (Adnkronos) - L'Iran sta prendendo sul serio i negoziati indiretti in corso con gli Stati Uniti sul suo programma nucleare. Lo ha dichiarato un alto funzionario iraniano ad al Jazeera, aggiungendo che una delegazione iraniana si recherà in Oman. "Affrontiamo i colloqui indiretti con l'America con serietà", ha dichiarato il funzionario, aggiungendo che smantellare o interrompere il programma è "inaccettabile".

Secondo il funzionario, un accordo è a portata di mano se Washington cerca rassicurazioni sulla natura pacifica delle ambizioni nucleari dell'Iran. I colloqui si stanno svolgendo in un contesto che il funzionario ha definito di prontezza militare senza precedenti in Iran.