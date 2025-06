Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Visto che gli incontri a Muscat erano stati riconfermati fino a ieri sera ero convinto che l'attacco" di Israele all'Iran "non sarebbe stato così imminente, ma probabilmente sarebbe stato fatto dopo gli incontri di Muscat in caso di esito negativo. Si sapeva che ci sarebbe stato un attacco, ma ritenevo che Israele avrebbe dato un'altra possibilità al dialogo, ma noi non siamo stati informati, solo gli americani sono stati informati, noi abbiamo avuto notizia degli attacchi questa notte quando sono iniziati i bombardamenti contro le basi iraniane". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in collegamento con il Convegno dei Giovani industriali a Rapallo.