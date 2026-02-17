Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Se, invece, di mendicare un posto al sole di Trump, il ministro degli Esteri convocasse immediatamente l’ambasciatore del regime iraniano e pretendesse le sue scuse farebbe metà del dovere suo. Solidarietà al Presidente Mattarella". Lo scrive il senatore Pd, Filippo Sensi, sui social.
Iran: Sensi, 'Tajani convochi ambasciatore, solidarietà a Mattarella'
17 febbraio, 2026 • 16:43
